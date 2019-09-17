(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). Вчера, 16 сентября, в Казани завершился футбольный турнир ветеранов памяти Виктора Колотова, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Соревнования, уже ставшие традиционными, проводились в столице РТ в 18-й раз. В них приняли участие сборные Набережных Челнов, Зеленодольска, Чистополя, а также прославленные игроки сборных России и СССР 80-х и 90-х годов и сборная Белоруссии.

Турнир проходил в течение двух дней, с 15 по 16 сентября. Победитель не стал сюрпризом — команда профессионалов из сборных СССР и России, среди которых были Юрий Ковтун, Дмитрий Кузнецов и Сергей Кирьяков, обыграли все команды и безапелляционно удержали первое место за собой.

Второе место заняла сборная Зеленодольска, команда, в городе которой некогда выступал Виктор Колотов. На третью ступень пьедестала взошла команда Нижнекамска.

«Здорово, что такое проводится каждый год. Команды собираются, общаются. Уровень, понятно, не всем удается держать в этом возрасте, не все могут играть на максимальных скоростях, но видно, что все любят футбол. Здесь ведь главное участие. Важно получить удовольствие от игры в футбол. Если в следующий позовут — приеду с удовольствием», поделился впечатлениями Юрий Ковтун.

Виктор Колотов (1949 — 2000) — футболист сборной СССР, который выступал в Казани и Зеленодольске, а затем был капитаном киевского «Динамо».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.