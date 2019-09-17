Росздравнадзор возбудил 11 дел против медицинских учреждений Татарстана

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). За первое полугодие 2019 года специалисты Росздравнадзора по РТ провели 81 проверку и выявили различные отклонения от стандартов оказания качественной медицинской помощи. Об этом на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню безопасности пациентов, рассказала руководитель территориального органа Росздравнадзора по РТ Любовь Шайхутдинова.

«За шесть месяцев 2019 года в рамках государственного контроля Росздравнадзором по РТ проведена 81 проверка. Из них плановых — 19, внеплановых — 62 проверки», — отметила она.

По результатам проверок выдано 27 предписаний, а в 11 случаях по фактам выявленных нарушений возбудили дела об административном правонарушении.

В ходе проверок эксперты выявили различные нарушения: отсутствие информированного добровольного согласия пациента на проведение медицинского вмешательства, нарушения порядка рассмотрения обращения граждан, отказ в предоставлении информации о состоянии здоровья и другие.

Кроме того, специалисты обнаружили, что в некоторых пунктах проведения медицинских экспертиз, осмотров и освидетельствований отсутствует лицензия на осуществление медицинской деятельности, а у врачей-специалистов, проводящих медицинские осмотры, отсутствует необходимая профессиональная подготовка.

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