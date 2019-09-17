О шести лучших учителях Автограда расскажут челнинским школьникам

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). Русское географическое общество расскажет об учителях Набережных Челнов. Для интервью с выдающимися педагогами общеобразовательных учреждений были выбраны учителя, чьи ученики показывают высокие результаты на ЕГЭ и олимпиадах, сообщает пресс-служба РГО в РТ.



Встречи с преподавателями пройдут в рамках проекта «Про. Лица. РГО», инициированного местным отделением. Проект стартовал еще в прошлом году, тогда героями бесед стали пять педагогов города.



Председатель местного отделения РГО в Набережных Челнах Сергей Кулиш рассказал, что в беседах об учителях рассказывают не только как о профессионалах, но и как обычных людях со своими увлечениями, мечтами.



Цель проекта – донести до подрастающего поколения, что данная профессия не скучная и не связана только с проверкой тетрадей, но еще и творческая, заставляет непрерывно учиться, развиваться самому и соответствовать времени.

Героями бесед станут Зульфия Загитова, Рузиля Гайнуллина, Римма Сайфуллина, Айсылу Хайруллина, Энже Заздравных и Антонина Малаховецкая.



Интервью будут опубликованы до конца сентября на сайте и в соцсетях регионального отделения РГО в РТ.

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