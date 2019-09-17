В регионах России начался школьный этап всероссийских олимпиад по 24 предметам

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). В регионах России начался школьный этап всероссийских олимпиад, который завершится к 1 ноября, сообщает Минобрнауки РТ.
Принять участие в состязаниях по 24 общеобразовательным предметам могут школьники 4 – 11-х классов. Ученики младших классов могут стать участниками олимпиад по русскому языку и математике.
«Участники школьного этапа олимпиады, набравшие необходимое количество баллов, установленное организатором муниципального этапа олимпиады, продолжат соревнование в муниципальном этапе, – отмечается в сообщении министерства. – Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается».
Всероссийская олимпиада школьников проводится в четыре этапа – школьный, муниципальный, региональный и заключительный.
Победители и призеры всероссийского заключительного этапа могут поступить в вузы без вступительных испытаний в течение четырех лет после его проведения.