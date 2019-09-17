Перед первым заседанием Госсовета РТ VI созыва избраны представители депутатов нового парламента

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане избрали представителей депутатов республиканского парламента шестого созыва для проведения совещания, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«18 сентября для предварительного обсуждения вопросов, вносимых на рассмотрение первого заседания парламента шестого созыва, состоится совещание представителей депутатов Государственного Совета», – отмечается в сообщении.

В Татарстане 16 и 17 сентября прошли территориальные собрания депутатов, избранных по одномандатным округам. Так, секретарь Госсовета РТ пятого созыва Лилия Маврина приняла участие в собрании в Набережных Челнах, заместитель Председателя Госсовета Римма Ратникова – в Лаишево, член Комитета по социальной политике Рустам Мухамадеев – в Альметьевске.

Сегодня прошло территориальное собрание депутатов Госсовета шестого созыва, избранных по одномандатным избирательным округам, расположенным в Казани. В его работе принял участие Председатель Государственного Совета РТ пятого созыва Фарид Мухаметшин. Он пожелал депутатам шестого созыва «служить честно, добросовестно и профессионально».

На собрании выбрали представителей депутатов для участия в работе заседания совещания представителей депутатов Госсовета РТ. В частности, Розу Заббарову, Альмира Михеева, Николая Рыбушкина, Алексея Созинова и Дмитрия Солуянова.

Аналогичные территориальные собрания депутатов сегодня провели также заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов – в Зеленодольске и председатель парламентского Комитета по бюджету, налогам и финансам пятого созыва Леонид Якунин – в Нижнекамске.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что первое заседание Государственного Совета Татарстана шестого созыва состоится 20 сентября. Для предварительного обсуждения вопросов, выносимых на его рассмотрение, решено провести 18 сентября совещание представителей депутатов парламента республики.

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