Водитель фуры из Краснодара погиб, вылетев на скорости с дороги на ремонтируемый мост в Татарстане

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). 52-летний водитель фуры из Краснодара погиб, вылетев на скорости на ремонтируемый мост в Татарстане, сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции.

«В Бавлинском районе на 1275-м км трассы Москва – Челябинск водитель грузовика "МАН" из краснодарского края не выбрал безопасную скорость, проигнорировал требования дорожных знаков и наехал на металлическое ограждение в месте проведения ремонта моста. Грузовик буквально повис над ямой», – рассказали агентству в ГИБДД республики.

52-летний водитель большегруза от полученных травм погиб на месте.

Стоит отметить, что в месте проведения ремонтных работ были установлены предупреждающие дорожные знаки «Дорожные работы», «Въезд запрещен», «Объезд препятствия слева».





Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.