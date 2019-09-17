Полицейские задержали браконьера, который сетями ловил рыбу у Казанского речного порта

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). Транспортные полицейские из Казани задержали браконьера, который сетями ловил рыбу у речного порта, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Злоумышленника удалось задержать на реке Волга у поселка Васильево, где и проживал ранее судимый 57-летний мужчина. Из моторной лодки задержанного изъяли 18 экземпляров рыбы. По предварительным подсчетам, ущерб биоресурсам составил почти 14 тысяч рублей», — рассказали в транспортной полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

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