Столица Татарстана в девятый раз примет чемпионат России по теннису

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). С 21 по 29 сентября в Казани состоится чемпионат России по теннису, сообщает пресс-служба Федерации тенниса РТ.

В этом году столица республики примет национальный турнир в девятый раз, в общей сложности чемпионату исполняется 78 лет.

По словам пресс-службы федерации, на турнир было подано около 300 заявок. 128 спортсменов из 37 городов страны будут состязаться друг с другом в одиночном и парном разрядах. Также пройдут соревнования в смешанном разряде.

Планируется, что Татарстан на национальном чемпионате представят Мария Бондаренко, Азалия Бадегыева и Андрей Бекетов, Сергей Болотов, Дана Шакирова, Елизавета Дементьева, Анна Григорьева, Игорь Кожевников, Елизавета Коклина, Тимур Киямов, Анастасия Лим, Давид Миннивалиев, Амелия Тарасова, Вера Секерина, Рузель Фатхуллин, Екатерина Яшина.

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