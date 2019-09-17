Столица Татарстана в девятый раз примет чемпионат России по теннису

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). С 21 по 29 сентября в Казани состоится чемпионат России по теннису, сообщает пресс-служба Федерации тенниса РТ.
В этом году столица республики примет национальный турнир в девятый раз, в общей сложности чемпионату исполняется 78 лет.
По словам пресс-службы федерации, на турнир было подано около 300 заявок. 128 спортсменов из 37 городов страны будут состязаться друг с другом в одиночном и парном разрядах. Также пройдут соревнования в смешанном разряде.
Планируется, что Татарстан на национальном чемпионате представят Мария Бондаренко, Азалия Бадегыева и Андрей Бекетов, Сергей Болотов, Дана Шакирова, Елизавета Дементьева, Анна Григорьева, Игорь Кожевников, Елизавета Коклина, Тимур Киямов, Анастасия Лим, Давид Миннивалиев, Амелия Тарасова, Вера Секерина, Рузель Фатхуллин, Екатерина Яшина.