(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). На видео попало, как в Татарстане «БМВ» на огромной скорости врезался в стену магазина «Ласка» в Пестрецах. Видеозапись с места происшествия разместили пользователи в соцсетях.

«Накануне вечером в Пестрецах 20-летний парень за рулем "БМВ", по предварительным данным, превысил скорость, не справился с управлением и врезался в торговый павильон», – рассказали ИА «Татар-информ» в Госавтоинспекции Татарстана.

На кадрах видео видно, как автомобиль на большой скорости, едва не сбивая нескольких пешеходов, врезается в стену. Свидетели аварии спешат на помощь водителю и пассажиру иномарки.

В результате ДТП многочисленные травмы получили водитель «БМВ» и 21-летний пассажир авто.





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