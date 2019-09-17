В образовательные объекты Елабуги начали подавать тепло

(Елабуга, 17 сентября, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге официально стартовал отопительный сезон. Первыми тепло начали получать дошкольные учреждения, сообщил сегодня на деловом вторнике исполнительный директор предприятия тепловых сетей Андрей Дементьев.

На сегодня треть детских садов Елабуги уже отапливается. «16 сентября вышло постановление исполкома района о старте отопительного сезона в Елабуге. На сегодня тепло подано в 11 детских садов из 33 дошкольных учреждений, которые обслуживает центральная котельная ПТС. Что касается жилого фонда города, то тут работаем по заявкам от управляющих компаний», — отметил Андрей Дементьев.

Например, в котельную Тарловки тепло уже начали подавать, так как заявка от управляющей компании уже поступила.

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