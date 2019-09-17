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Татар-информ

17 сентября 2019, 13:16

Культура

Театр Качалова в этом сезоне представит самую «острую» постановку в своей истории

Культура

Театр Качалова в этом сезоне представит самую «острую» постановку в своей истории

Фото: Михаил Захаров

В октябре зрителям Качаловского покажут премьерного «Дракона», созданного Евгением Шварцем во время войны.

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Новый спектакль «Дракон» по пьесе Евгения Шварца является самой «острой» постановкой из всех когда-либо шедших на сцене Качаловского театра. Такое мнение на брифинге в Кабмине РТ журналистам озвучил художественный руководитель театра им. Качалова Александр Славутский.

Он отметил, что пьеса «Дракон» была создана еще в середине прошлого века. Несмотря на это, постановка является современной — в ней поднимаются сложные социально-политические вопросы, которые актуальны и для современного общества. Непростой оказалась и техническая реализация спектакля. 

«Этот спектакль будет достаточно острый. Возможно, даже самый острый из того, что у нас было и есть. Мы назвали это фантастической историей с музыкой. В спектакле есть Дракон, Ланцелот — они летают, бьются. Это технически очень сложное произведение, но мы все это преодолели», — отметил Славутский.

В заключение он добавил, что билеты на премьеру в настоящее время уже практически проданы. Увидеть «Дракона» (премьера назначена на 16 октября — прим. Т-и) зрители смогут в новом, 229-м театральном сезоне Качаловского театра, который стартует 18 сентября.

 

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