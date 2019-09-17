Останки погибшей в 1943 году Ракии Мусиной вернули в Буинск после экспертизы и ДНК-теста

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). Благодаря уникальной поисковой операции, проведению антропологической экспертизы и ДНК-теста орловские поисковики вернули из последнего боя медсестру Ракию Мусину, которая погибла при освобождении Орловщины от фашистских захватчиков. Имя девушки уточнялось более двух лет. Ее Родиной оказался Буинск, где на днях по мусульманским обычаям и прошли похороны. Об этом сообщает пресс-служба Орловского информбюро.

Историю 22-летней медсестры поисковики восстанавливали в течение 2 лет. В 2017-м они, работая в лесах нацпарка «Орловское полесье», нашли обезличенный могильный холм. Старожилы полесских деревень рассказали, что здесь покоится Маша – санинструктор из госпиталя, помогавшая местным жителям.

По словам поисковика МПО «Костер» Владимира Юдина, останки лежали в правильном анатомическом порядке на уставных армейских носилках, сверху тело погибшей прикрыли шинелью. Кости имели характерные минно-взрывные повреждения.

Маша скончалась от взрыва мины в конце июля 1943 года, на ее долю выпали самые жестокие в истории Орловщины бои – погибших было почти полмиллиона. Однако в списках потерь медсанбатов было лишь одно женское имя.

Николай Красиков, руководитель МПО «Костер» пояснил, что Мусину Ракию Нигматзяновну все знали не как Мусину, а как Машу. Это и дало возможность подтвердить наличие захоронения Мусиной Ракии и предположить, что останки принадлежат именно ей.



Позже поисковики нашли родственников погибшей девушки, которые также искали свою родственницу и отправили снимок Ракии Мусиной в Орел. Специалисты провели антропологическую экспертизу, которая показала семидесятипроцентную вероятность того, что на фото именно найденная поисковиками девушка. А анализ ДНК подтвердил родство погибшей с искавшей ее родной сестрой.

В родной Татарстан Ракия вернулась только в сентябре этого года – спустя 76 лет после смерти. Из Орла ее проводили по мусульманским традициям, по ним же похоронили в Буинске.

Поисковики отмечают, что проведенная поисковая операция уникальна. С помощью ДНК-экспертизы в России восстановили судьбу лишь десятка бойцов Красной армии. Ракия Мусина стала одной из них.

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