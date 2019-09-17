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Татар-информ

17 сентября 2019, 19:56

Здоровье и средаНаука и образование

Студенты КФУ с помощью космоснимков подготовили базу для создания водного кадастра Абхазии

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Здоровье и средаНаука и образование

Студенты КФУ с помощью космоснимков подготовили базу для создания водного кадастра Абхазии

Инвентаризационные исследования водных объектов Абхазии не проводились с 1974 года.

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). Студенты Казанского федерального университета впервые инвентаризовали 5327 водных объектов на территории Абхазии. Полученные данные станут основой для создания государственного водного кадастра этой республики, сообщает пресс-центр КФУ.

Магистрант Института управления, экономики и финансов КФУ Алия Нуриева и выпускница вуза этого года Юлия Маятина с помощью космических снимков и карт за два года работы зафиксировали 72 реки, впадающие в Черное море, 281 озеро и 69 прудов. По их подсчетам, реки включают 4977 водотоков.

«До сих пор многие реки Абхазии остаются неизученными, поскольку протекают высоко в горах и до них можно добраться только на вертолете. В государственный водный кадастр СССР по территории Абхазии в 1974 году вошли сведения только о 26 наиболее крупных реках, впадающих в Черное море, с указанием, что их речные системы включают свыше 4 тыс. водотоков. С тех пор инвентаризационных исследований не было», – отметила завкафедрой природообустройства и водопользования ИУЭФ КФУ Нафиса Мингазова.

На данный момент работа по учету водных объектов Абхазии находится на стадии завершения. Кроме того, проводятся исследования по выявлению биологического разнообразия флоры и фауны водных объектов этой республики. 

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