(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). На Декабристов в Казани трамвай и красный автобус не поделили рельсы, пострадала пассажирка автобуса. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Госавтоинспекции Казани.

«Накануне утром напротив дома № 177 по улице Декабристов водитель автобуса "МАЗ", по предварительным данным, не уступил дорогу и совершил столкновение с трамваем», – рассказали агентству в ГИБДД.

В результате ДТП травмы получила 49-летняя пассажирка автобуса. Женщину с ушибом крестца увезли в больницу.





Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.