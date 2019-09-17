КФУ показал, как сегодня выглядят комнаты общежития, снимки разрухи в которых появились в СМИ

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). КФУ показал, как сегодня выглядят комнаты казанского общежития, снимки разрухи в которых появились в СМИ.

Ранее в соцсетях и СМИ были размещены фото, на которых запечатлены комнаты общежития довольно в плачевном состоянии. Автор утверждала, что такие помещения выделили студентам, обучающимся на платной основе.

«Ни одного рабочего замка, даже в туалетах, электричество тоже отсутствует, нерабочий лифт в девятиэтажном здании, на кроватях мешки вместо сетки. Тумбочек нет, полнейшая разруха», – написала автор под фото.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе КФУ, подтверждения того, что фотографии были сделаны в 2019 году, найти не удалось. По всей видимости, они были сделаны в предыдущие годы.

«Казанский федеральный университет делает все возможное для обеспечения качества обучения, безопасного и комфортного пребывания студентов на территории вуза: в КФУ ежегодно формируется план по ремонту общежитий для приведения их к единому стандарту. Практически все ремонтные работы проводятся за счет собственных ресурсов университета», – объяснили агентству в КФУ.

Фотографии тех самых комнат сегодня пресс-служба КФУ предоставила по просьбе ИА «Татар-информ».

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