Выпуском спектаклей в театре Тинчурина будет заниматься ученица Рашида Загидуллина

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Выпуском спектаклей на сцене театра им. Тинчурина с 10 сентября занимается режиссер Резеда Гарипова, которая является ученицей ушедшего Рашида Загидуллина. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Она напомнила, что с 2015 года на сцене Тинчуринского театра было поставлено 17 спектаклей, из них 11 были созданы прежним главным режиссером Рашидом Загидуллиным, пять спектаклей — Резедой Гариповой. Отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ», министр подчеркнула — Гарипова не будет иметь статуса главного режиссера.

«Резеда Гарипова является ученицей Рашида Муллагалиевича (Загидуллина — прим. Т-и). И она сегодня остается в своем статусе, в статусе режиссера. Это не главный режиссер, а режиссер, который обеспечивает выпуск спектаклей и репетиций в труппе театра с 10 сентября», — сообщила Аюпова.

Ранее стало известно, что татарстанский Минкульт планирует «заморозить» должность главного режиссера в Тинчуринском театре на два года. Предполагается, что в течение этого времени постановки на сцене театра будут создавать приглашенные режиссеры.

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