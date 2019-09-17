Маршрут по обновленным домам «Том Сойер Феста» в Казани пополнит сайты для самостоятельных туристов

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ», Оксана Романова). Отремонтированные волонтерами «Том Сойер Феста Казань» 15 старинных домов составят новый туристический маршрут по городу для самостоятельных туристов. Он пополнит тематические сайты, где по регистрации с помощью электронного путеводителя можно будет пройтись по цепочке преображенных энтузиастами объектов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» по итогам сезона 2019 года сообщила помощник Президента РТ, член Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) и куратор проекта Олеся Балтусова.

«Мы подготовили специальный тур — экскурсия по деревянной Казани, по домам „Том Сойер Феста“. Это серьезная заявка. Мы проработаем ее с нашими экскурсионными компаниями, нас все в этом поддерживают», — анонсировала Балтусова.

При этом она подчеркнула, что, несмотря на преобразившийся облик чудом сохранившихся образцов жилой застройки старой Казани, самой большой достопримечательностью являются жители этих домов. Благодаря тем, кто оказал активное сопротивление программе расселения ветхого жилья на рубеже XX-XIX веков, приложил все усилия, чтобы вывести их дома из этой программы, в столице РТ сейчас сохранилось около 70 подобных построек.

«Прогуляться уже сегодня по ним очень интересно: когда идешь по улице Волкова, ты видишь, что это единственная деревянная улица, которая более-менее целостно сохранилась в Казани. У нас очень мало таких домов в сравнении с Самарой, с Саратовым, даже с Иркутском или Томском у нас несколько десятков таких домов, а у них – тысячи. Казань лишилась основного количества такого деревянного или полукаменного жилья», – подчеркнула уникальность сохранившихся объектов Олеся Балтусова.

Волонтерское движение по сохранению исторической городской среды «Том Сойер Фест» в Казани, напомним, начало развиваться с 2016 года. Впервые же зародилось оно в Самаре, на год раньше. В течение летнего сезона волонтеры преображают внешний облик исторической застройки города, а в том году впервые приняли участие в работах на двух объектах культурного наследия – доме Беркутова (Фатиха Карима, 11) и доме Богородского (Волкова, 42), а также помогли жильцам одного из объектов (Калинина, 12) провести канализацию и тепловые сети.

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