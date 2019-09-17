Новый грузовик разбился в заводском цеху «КАМАЗа», едва съехав со сборочного конвейера

(Набережные Челны, 17 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова) На автомобильном заводе ПАО «КАМАЗ» грузовик врезался в колонну здания.

Информация о ЧП на главном сборочном конвейере ПАО «КАМАЗ» сначала появилась в социальных сетях. На фотографиях видно, что от столкновения с конструкцией сильно пострадала кабина автомобиля.

Как сообщил ИА «Татар-информ» руководитель Департамента по информационной политике ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев, инцидент произошел 16 сентября, в семь часов вечера на автомобильном заводе. «КАМАЗ», съезжая с конвейера, въехал в опору конструкции завода.

«В результате ЧП никто из работников предприятия не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются», – заявил представитель автогиганта.

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