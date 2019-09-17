В пяти районах Казани временно отключат свет

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). Завтра, 18 сентября, в пяти районах Казани — Советском, Кировском, Московском, Вахитовском и Приволжском — запланировано временное отключение электроэнергии, информирует пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так, в Вахитовском районе отключение запланировано с семи утра до четырех дня. Без света останутся жители домов по таким адресам: улица Пушкина, дом 58, улица Галактионова, дд. 3, 3а, 3б, 5, 5а, 12. Кроме того, с 8.30 до 17.00 свет отключат в доме 1 по улице Ташаяк.

На 12 часов, с восьми утра до восьми вечера подача электричества будет прекращена в Кировском районе по следующим адресам: улица Батыршина, дд. 55, 59, 61, 65, 69, 71, 73/1, 73/2, 75/1, 75/2, 77, 79, 81, улица Коммунаров, дд. 43, 45, улица Ломоносова, дд. 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, улица Петрова, дд. 4, 7, 9, 10-12, 14, 16, 23, улица Пилотская, дд. 29, 36, 38, 40, 42, 45, 52, улица Щедрина, дд. со 2 по 4, а также 4а, 5, 6, 7а, 7в, 8, 9, 12-17, 17а.

В это же время электричество будет отсутствовать в домах Московского района, расположенных по улице Бондаренко, дд. 27, 29, 29а (172-я школа), проспекту Ибрагимова, дд. 83а, 85, 87, 89, улице Короленко, дд. 11, 13, улице Красный Маяк, д. 39, улице Кулахметова, д.17 корп.1, 2 и дд. 19, 21, 23, улице Черноморская, дд. 3, 5, 9, 11.

Также 17 сентября запланировано отключение света в Приволжском районе. Его не будет с восьми утра до шести вечера в домах по улице Даурская, д. 10, проспекту Победы, дд. 17, 47, улице Сыртлановой, дд. 21а (детсад № 383), 25, 27, 29, Оренбургскому тракту, д. 2. Кроме того, подача электроэнергия будет прекращена в поселке Кукушкино по улицам 1, 2-я Столбищенская, Кисловодская, Кисловодскому переулку, а также улицам Кукушкинская, Паралельно-Кукушкинская, Поперечно-Кукушкинская, Продолжение Кукушкинской, Продольно-Кукушкинская; поселка Отары по улицам 4, 6-я Отарская, Поперечно-Отарская, Приволжская; поселка Салмачи по улицам 2-я Зеленая, 2-я Центральная, Атнинская, Гостеприимному переулку, улицам Лиственная, Мира, Овражная, Солнечная, Центральная.

В Советском районе свет отключат на период с девяти утра до шести вечера. Без электричества останутся жители дома, расположенного по улице Айтматова, 13. Также электроэнергия будет отсутствовать в поселке Вознесенское по улице 2-я Полевая, 3 и 6-му Ноксинскому переулку, улицам Вишневая , Центральная, Грачиная, Заречная, Луговая, Радужная, Тузганак, Туманная , Нардуган, Профсоюзная, Черемшановая; в поселке Кульсеитово по улицам Авиации, Айнур, переулку Айнур, улицам Акъяр, Байрам, Болынлык, Бэйге, Главная, Дулкын, Журавлиная, Зеленая, Зеркальная, Казансу, Каменева, Ключевая, Конструкторскому переулку, улицам Оптиков, Ромашковая, Светозарная, Тенистому переулку, улицам Туполева, Тугай, Хвойная, Чулпан; в поселке Большие Дербышки по улицам Заречная, Исаева, Окружная, Советская, Лотфуллы Фаттахова, Кооперативная, Новая.

Причина отключений — проведение плановых работ по ремонту ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций. Кроме того, в это же время будет проводиться техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

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