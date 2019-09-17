Чтобы обанкротить фирму по производству этикеток, казанский бизнесмен фиктивно продал оборудование

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). Чтобы обанкротить фирму по производству этикеток в Казани, ее хозяин фиктивно продал оборудование приятелю. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Предварительно установлено, что с 2014 по 2015 год директор и единственный акционер компании произвел безвозмездное отчуждение основного имущества фирмы – печатного оборудования. По фиктивному договору купли-продажи он продал 7 единиц техники на сумму около 73 млн рублей организации, принадлежащей своему товарищу», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как удалось узнать ИА «Татар-информ» из собственных источников, речь идет о компании по производству этикеток ЗАО «Татфлекс».

Этим бизнесмен фактически обанкротил свою компанию. По версии следствия, таким образом предприниматель решил не отдавать долг организации (порядка 54 млн рублей), у которой закупал бумагу, красители и так далее.

Также установлено, что фиктивный покупатель печатного оборудования по просьбе своего приятеля перепродал технику компании, владельцем которой является тесть директора ЗАО «Татфлекс», что позволило легализовать имущество, купленное в результате преднамеренного банкротства.

Бизнесмену предъявлены обвинения по двум статьям – «Преднамеренное банкротство» и «Легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступления». Свою вину он частично признал.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.



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