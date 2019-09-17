В Нью-Йорке билеты на фестиваль «Ветер перемен» будут стоить около 100 долларов

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). В 2020 году фестиваль «Узгэреш жиле», или «Ветер перемен», пройдет в зале Карнеги-холл в Нью-Йорке. Стоимость одного билета на мероприятие составит около 100 долларов. Об этом сообщил на брифинге в Кабмине РТ директор театра оперы и балета им. М. Джалиля Рауфаль Мухаметзянов.

«Билеты поступят в продажу в этом месяце, и стоимость их будет от 18 до 100 долларов», — сказал директор театра оперы и балета им. М. Джалиля Рауфаль Мухаметзянов.

В сентябре диаспоры, которые находятся в США, проинформируют, пользуясь всем административным ресурсом, который есть в Татарстане, отметил спикер.

В Казани в ноябре пройдет IV Фестиваль татарской песни «Узгэреш жиле», или «Ветер перемен». Он был создан по инициативе Президента РТ Рустама Минниханова в 2016 году.



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