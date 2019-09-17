В театр Кариева на место Нурбека Батуллы возьмут хореографа-народника

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). В Казани в театр Кариева вместо Нурбека Батуллы взяли на полставки хореографом преподавателя КазГИК Алмаза Низамова и планируют дополнительно нанять хореографа-народника. Об этом сообщила на брифинге в Кабмине РТ директор театра Кариева Гузель Сагитова.

«Национальному театру нужен и хореограф — народник», — сказала Гузель Сагитова.

«Нурбек ушел с должности главного хореографа, но он остается задействованным в проектах „Калеб“. Сейчас он работает над спектаклем Йолдыз Миннуллиной, премьера которого состоится в октябре», — отметила спикер.

В настоящее время Нурбек Батулла работает в Мензелинском театре хореографом спектакля «Щелкунчик» по произведению Гофмана.

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