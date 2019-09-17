Путин рассказал о переговорах по поставкам нового российского оружия вооруженным силам Турции

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). Россия и Турция начали новый раунд переговоров о поставках вооружения после закупки Анкарой российских зенитных комплексов С-400 «Триумф». О возможной сделке сообщил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в столице Турции, передает Радио Sputnik.

«В целом Путин назвал успешным сотрудничество двух стран в военно-технической сфере», – говорится в сообщении.

Поставки российских зенитно-ракетных комплексов вооруженным силам Турции начались 15 июля. После этого президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире. А в конце августа президенты России и Турции посетили международный авиасалон МАКС-2019. Они осмотрели экспозицию, турецкого лидера особо заинтересовали самолеты Су-35 и Су-57. Он поинтересовался у российского коллеги, летает ли уже Су-57 и можно ли его купить. На оба вопроса российский лидер ответил утвердительно.

Президент России Владимир Путин в понедельник принял участие в трехсторонней встрече глав государств – гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Переговоры прошли в Анкаре. В числе прочего Путин рекомендовал руководству Саудовской Аравии после атаки дронов последовать примеру Ирана и Турции, закупив для защиты неба российские комплексы ПВО.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.