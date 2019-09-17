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Татар-информ

17 сентября 2019, 12:22

Спорт

Казанская теннисистка выиграла турнир в Албании

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Спорт

Казанская теннисистка выиграла турнир в Албании

Фото: tennis-tatar.ru/

Вера Секерина завоевала «серебро» в парном разряде и «золото» — в одиночном.

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). Казанская теннисистка Вера Секерина успешно выступила на международном турнире «Telekom Albania Open», сообщает официальный сайт Федерации тенниса РТ. 

15-летняя Секерина завоевала «серебро» в парном разряде. Напарницей Веры была 13-летняя Арина Арифуллина из Москвы. Россиянки в финале уступили сербским теннисисткам Данике Неделькович и Леонтине Стажанович. Счет финала 3:6,1:6.

В одиночном разряде Секериной не было равных. В финале турнира она легко обыграла обидчицу по парному финалу — сербку Леонтину Стажанович — 6:0, 6:1.

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