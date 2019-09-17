Спектакли татарского театра оперы и балета покажут на французском телеканале «Меццо»

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Французский телеканал «Меццо» снимет цикл передач о Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. М. Джалиля. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал директор театра Рауфаль Мухаметзянов.

«На известном европейском канале „Меццо“, который пропагандирует классическую музыку, классический театр, будет в первый раз показан цикл передач о нашем театре (театре оперы и балета им. М. Джалиля — прим. Т-и), в который включены спектакли „Шурале“, „Джалиль“, „Золотая орда“», — рассказал спикер.

Он также добавил, что в цикл войдут и передачи о Казани, а также рекламная — о театре. Планируется, что зрители смогут увидеть их в октябре.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарский академический театр имени Г. Камала представит цикл передач о технических театральных профессиях, разработанный совместно с ЮНЕСКО.

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