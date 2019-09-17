Театр им. Камала совместно с ЮНЕСКО снимет программы о звукорежиссерах, гримерах и постижерах

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Татарский академический театр имени Г. Камала представит цикл передач о технических театральных профессиях, разработанный совместно с ЮНЕСКО. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал главный режиссер театра Фарид Бикчантаев.

«На сегодняшний день, действительно, кроме творческих профессий в театре есть острейший дефицит технических профессий: звукорежиссеры, гримеры, постижеры — все то, из чего складывается техническая сторона спектакля, сценического действия», — отметил спикер.

Он также добавил, что для создания серии передач в Казань специально приедут специалисты из ЮНЕСКО. О дате их выхода Бикчантаев не сообщил.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане за год театры, которые посетили более 800 тыс. человек, заработали более 200 млн рублей.

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