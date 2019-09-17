«Юмор ФМ-Казань» запускает проект для автомобилистов «Отмой до дыр»

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). Этой осенью «Юмор ФМ-Казань» приглашает слушателей - автолюбителей поучаствовать в новом проекте «Отмой до дыр».Чтобы принять участие, владельцы автомобилей с 16 по 20 сентября должны внимательно слушать «Юмор ФМ-Казань» и найти условный сигнал, кодовое слово и место. Тот кто быстрее всех прибыл к условному месту, где расположилась мобильная бригада «Весёлого радио», назвал кодовое слово, выигрывает один из пятидесяти сертификатов на автомойку. Действуют возрастные ограничения — 18+