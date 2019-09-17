Театр Камала запускает проект «Молодежный вторник» и вместо репетиций организует показы спектаклей

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). В Казани с 22 октября театр Камала организует проект «Молодежный вторник», в рамках которого каждый месяц во вторник вместо репетиций будет представлять спектакли. Об этом сообщил на брифинге в Кабмине РТ главный режиссер театра Камала Фарид Бикчантаев.

«Первую премьеру мы покажем 22 октября, она будет называться „Молодежный вторник“, и мы хотим делать подобное каждый месяц во вторник. Этот день у нас репетиционный, и мы решили пожертвовать им и играть три пьесы в один вечер с 18.00 до 00.00 часов», — сказал Фарид Бикчантаев.

Сотрудники театра дали проекту также другое название — «Два антракта с тремя пьесами».

«Во время двух антрактов мы будем общаться с теми, кто пришел на спектакли. В проекте также примут участие молодые музыканты, в его рамках состоятся встречи с поэтами, художниками, которые будут представлять свои работы», — отметил Бикчантаев.

Под «молодежные вторники» театру придется поменять пространство и сценографию. Премьера спектаклей пройдет в малом зале Камаловского театра.





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