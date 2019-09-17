Для фермеров Тукаевского района проведут встречи по развитию сельхозкооперации

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). 18 сентября в Тукаевском районе состоятся встречи специалистов Центра компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации с жителями района, ведущими личное подсобное хозяйство, фермерами и сельскими предпринимателями. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.



В ходе встреч специалисты ведомства разъяснят меры государственной поддержки для субъектов малого предпринимательства и малых форм хозяйствования.



Кроме того, цель выездов – обследовать муниципальный район с последующим моделированием возможных схем кооперативного партнерства. По результатам мероприятия будет сформирован рейтинг деловой активности района в разрезе сельских поселений.



Ведомство напоминает, что по всем вопросам предпринимательства на селе можно обратиться в Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в РТ по телефонам: (843)221-77-40, (843)292-07-59, сайт цкскрт.рф.

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