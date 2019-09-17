Осужденные за драку в московском кафе футболисты Мамаев и Кокорин вышли на свободу условно-досрочно

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Сегодня осужденные за драку в московском кафе футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в Белгородской области.

В начале сентября суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. Под стражей футболисты находились с октября прошлого года.

Общаться с собравшимися журналистами спортсмены не стали. Сели в встречающую их машину и уехали. Как будет складываться дальнейшая футбольная карьера игроков, ясно только наполовину. Известно, что Александр Кокорин накануне заключил новый контракт с «Зенитом». А вот контракт Мамаева с «Краснодаром», действующий до декабря текущего года, клуб хочет расторгнуть.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.