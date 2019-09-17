Китайские авто в Татарстане пока не могут конкурировать с LADA, KIA и Hyundai

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Кроссоверы китайского производства стали рекордсменами по темпам роста продаж в России. Такие данные привела Ассоциация европейского бизнеса. Однако в Татарстане они уступают по популярности автомобилям российского и корейского производства.

«Сказать, что китайские автомобили завоевывают российский рынок, я не могу. Но тем не менее, у автомобилей китайских производителей есть определенная доля продаж и свои поклонники. В первую очередь их привлекает цена», — отметил глава Ассоциации автодилеров РТ Руслан Абдулнасыров.

В августе продажи китайского кроссовера Haval выросли на 458%, а за первое полугодие 2019 года — на 250%. В августе компания Geely реализовала в России на 134% больше машин, с января по август — на 252% больше, чем за этот же период год назад. Кстати, и здесь в лидерах городской внедорожник Atlas, говорится в материалах Ассоциации европейского бизнеса.

По словам Абдулнасырова, самыми популярными марками в республике остаются LADA, KIA, Hyundai и Renault, с которыми китайские автомобили пока не могут конкурировать.

«Мы пока не рассматриваем их как серьезных конкурентов, но присматриваемся к ним — там происходят интересные процессы. Китайцы очень амбициозные и настойчивые. Наверняка в ближайшее время они смогут показать себя как достойные конкуренты», — заключил он.

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