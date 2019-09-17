Путин призвал руководство Саудовской Аравии вспомнить строки Корана и закупать оружие в РФ

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). Разгорающийся конфликт на Ближнем Востоке после атаки на предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco необходимо решать переговорами. При этом мировому сообществу необходимо оказать помощь населению Йемена, которое оказалось в сложной ситуации. Об этом сообщил Президент РФ Владимир Путин, выступив на трехстороннем саммите по Сирии, который прошел накануне в Анкаре.

«В Йемене существует серьёзная гуманитарная катастрофа. Мы сами готовы к тому, чтобы помогать людям, и призываем всех, кто может это сделать, последовать нашему примеру. Мы считаем, что самым лучшим способом разрешения этого кризиса являются договоренности между всеми сторонами, которые вовлечены в конфликт. И находясь в Турции, в стране с преимущественно мусульманским населением, не могу не вспомнить строки из священного Корана», – сказал Путин. Он процитировал суру «Аль – Имран», в которой сказано: «Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами, а Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями».

«В том же священном Коране говорится о неприемлемости никакого насилия, кроме защиты своего рода, – подчеркнул Президент России. – Чтобы защитить свой род, свою страну, мы готовы оказать помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству станы достаточно принять мудрое политическое решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив комплексы С-300, и так, как сделал Президент Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 ”Триумф”. Они надежно защищают любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии».

Ранее неустановленные беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Ответственность за атаки взяли йеменские повстанцы-хуситы.

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