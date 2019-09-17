Татарстанские спортсмены выиграли 8 медалей на чемпионате Европы

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). Спортсмены из Республики Татарстан выиграли 8 медалей в рамках чемпионата и первенства Европы 2019, информирует пресс-служба Минспорта РТ.

Вчера, 16 сентября, в Италии завершился чемпионат и первенство Европы по стендовой стрельбе. В последний соревновательный день спортсмены из РТ дважды поднимались на высшую ступень пьедестала почета.

Так, в соревнованиях взрослых спортсменов в смешанной команде сборной России участвовали два представителя Татарстана — Николай Теплый и Зиля Батыршина. В рамках квалификации они разбили 147 мишеней и установили новый рекорд чемпионатов Европы. Примечательно, что Николай Теплый прошел все три серии, не совершив ни одного промаха, — 75 из 75.

В финальном же туре не промахивалась уже Батыршина, где представители Татарстана обошли Луси Анастасиу/Антонио Терра из сборной Франции, 38:32. Кроме золотой награды, Зиля Батыршина выполнила и престижный норматив «Мастер спорта международного класса».

В финале у юниорской сборной России также участвовала представительница РТ — Елизавета Евграфова. Вместе с Андреем Даниленковым в предварительном раунде она показала второй результат дня, поразив 139 тарелочек. В финальном этапе российский дуэт также занял второе место, уступив Эве-Тамаре Рейхерт и Кристоферу Робину Хонкомпу из Германии, 33:33 (1:2).

По результатам первенства и чемпионата Европы 2019 года представители Татарстана в составе сборной России завоевали 8 медалей, среди которых 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые.

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