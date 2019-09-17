Татарстанские театры за год заработали 200 млн рублей

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане за год театры, которые посетили более 800 тыс. человек, заработали более 200 млн рублей. Об этом сообщила на брифинге в Кабмине РТ министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Общее количество зрителей в театрально-зрелищных учреждениях РТ составило более 800 тыс. человек, в том числе свыше 400 тыс. — в театрах, и объем доходов по государственным театрам на сегодняшний день составляет более 200 млн рублей», — сказала Ирада Аюпова.

К тому же, перед началом сезона в период с августа по сентябрь состоялись 65 выездных выступлений, которые посетили более 10 тыс. зрителей.



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