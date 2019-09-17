Пожилая женщина погибла под колесами иномарки, решив перейти дорогу в неположенном месте в Казани

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). 70-летняя женщина погибла под колесами иномарки «Опель», решив перейти дорогу в неположенном месте в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Накануне в 18.25 26-летний водитель автомобиля "Опель Астра" напротив дома № 85а по улице Центрально-Мариупольская совершил наезд на 70-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, переходила проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода», – уточнили в ГИБДД.

Пожилую женщину с сочетанной травмой доставили в больницу, где она позднее скончалась.



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