В Менделеевском районе освятили поля и посевы для хорошего урожая

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). В селе Монашево Менделеевского района РТ перед началом сева озимых освятили поля, посевы и сельхозтехнику. Молебен совершил настоятель сельского храма Владимирской иконы Божией Матери протоиерей Владимир Силантьев, сообщается на официальном сайте Татарстанской митрополии.

«Мы не первый год освящаем семена, поэтому всегда собираем хороший урожай. Совершить молебен нас попросил глава сельского поселения», — цитирует пресс-служба слова священника.

Настоятель сельского храма прочел молитвы о хорошем урожае, а также окропил святой водой пашню, сельскохозяйственную технику и семена для посева. Он также отметил, что сельские жители с уважением относятся к традициям своих благочестивых предков.

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