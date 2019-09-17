Чай с мятой и постельный режим: как россиянам пережить надвигающийся североатлантический циклон

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). Европейская часть России на этой неделе оказалась в зоне североатлантического циклона, который принес с собой резкие колебания атмосферного давления — так называемую «барическую пилу». В связи с этим метеочувствительные люди могут ощущать ухудшение самочувствия, скачки давления и повышение частоты сердцебиения, сообщают «Известия».

«Как показывает практика, в такие периоды количество пациентов с жалобами на повышенное артериальное давление увеличивается примерно на 30%. А если учесть, что большинство метеочувствительных людей — пожилые, то порой они вызывают врачей, подозревая у себя более серьезное заболевание», — цитирует издание слова врача-невролога ГКБ № 40 Москвы Эвелины Плиевой.

Самое главное в такие дни — контролировать артериальное давление и сердечный пульс, а вот пить лекарственные препараты — нецелесообразно. Метеочувствительным людям во время «барической пилы» лучше находиться дома и пить чай с мятой, а также придерживаться постельного режима.

По словам врачей, метеозависимый человек не обязательно будет ощущать ухудшение самочувствия в течение всех дней погодных колебаний — пиковым может стать первый либо последний день явления. В свою очередь, хождение по врачам с высоким или низким давлением в такой период — дополнительная нагрузка на организм.

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