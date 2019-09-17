Сотрудник КФУ выиграл премию Российской академии наук

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). Сотрудник КФУ Рустем Хазипов получил премию Российской академии наук за свои научные труды, посвященные исследованиям головного мозга. Об этом информирует пресс-служба Казанского федерального университета.

Рустем Хазипов является ведущим научным сотрудником НИЛ нейробиологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, а также директором исследований Академии наук Франции. Его цикл трудов включает в себя принципиально новые данные в области физиологии развития нервной системы. «Они позволили сформулировать основные принципы функционирования нейрональных сетей головного мозга на ранних этапах онтогенеза у грызунов и у человека», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Ученый отметил, что человек появляется на свет уже с высокоразвитым мозгом. Его работы раскрывают, как формируется и работает мозг у плода, — то, о чем до этого никому не было известно. Также он доказал, что ранние формы активности мозга у плода принимают непосредственное участие в его формировании. К примеру, активность сетчатки глаза влияет на активность в головном мозге, а спонтанные движения плода — на сомато-сенсорные участки мозга.

«Это была terra incognita. Нам удалось выяснить основные принципы работы головного мозга человека в утробе матери, выявить формы активности, о которых до сих пор известно не было», — объяснил суть своих трудов Рустем Хазипов.

Ученый КФУ использовал в своих научных работах самые новые и актуальные электрофизиологические подходы, среди которых можно выделить регистрацию одиночных ионных каналов клеточной мембраны с помощью так называемого «пэтч кламп метода», а также одновременную регистрацию одиночных и суммарных потенциалов в нейронных сетях и т. д.

Рустем Хазипов был награжден премией имени Л. А. Орбели, которая присуждается Российской академией наук за выдающиеся работы в области эволюционной физиологии.

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