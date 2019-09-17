За год ФСБ совместно с МВД выявили ячейки террористов в 17 регионах России

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). За год ФСБ совместно с МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД генерала-майора полиции Олега Ильиных.

«С начала 2019 года сотрудниками ФСБ и МВД России в ходе совместных мероприятий пресечена деятельность законспирированных ячеек ИГ* на территории Краснодарского, Ставропольского и Красноярского краёв, Москвы, Астраханской, Владимирской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской областей, республик Дагестан, Адыгея, Кабардино-Балкария, Чечня, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов», – уточняет издание.

Всего за первое полугодие текущего года было выявлено свыше 970 преступлений террористической направленности.

* Террористическая организация, запрещенная в России.



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