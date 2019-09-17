Обязательную установку поквартирных счетчиков тепла в новостройках могут отменить

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). Федеральная антимонопольная служба выступила против обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках, учитывая, что на сегодняшний день, по словам экспертов, плата за тепло - самая непрозрачная статья расходов на услуги ЖКХ. Об этом сообщают «Известия».

«Федеральная антимонопольная служба вслед за Минстроем выступила против обязательной установки счетчиков тепла в новостройках», - заявил замруководителя ФАС Виталий Королёв.

Вместо счетчиков антимонопольщики предлагают оснастить дома системами автоматического регулирования потребления тепла в зависимости от изменения температуры наружного воздуха и сберегающим оборудованием, которое позволяет зарабатывать, например, на экономии электроэнергии.

Одним из основных недостатков обязательной установки счетчиков в новостройках является отсутствие полноценного контроля за потреблением тепловой энергии внутри многоквартирного дома.

«Многоквартирные дома отапливаются как единый объект, и происходит переток из теплого пространства в более холодное. Этот процесс никоим образом не подвержен контролю или измерению счетчиком в квартире», — подчеркнул замруководителя ФАС.

В тоже время отказ от поквартирной установки счетчиков в новостройках не повлияет на расчет тарифов в сфере теплоснабжения, пояснил Королев.

Минстрой РФ выступил с инициативой отказаться от обязательной установки индивидуальных приборов учета на тепло в январе 2019 года.

«В Татарстане все зависит от застройщика. Если в проекте новостройки предусмотрена установка поквартирных счетчиков, то они будут», - сообщили в пресс-службе Минстроя РТ.

Счетчик не дает экономию платежей, а дает лишь прозрачность учета. «Плата за тепло — это от 50% до 70% нашей квитанции. Это самая затратная статья расходов и самая непрозрачная, потому что никто не контролирует температурные графики», - отметила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль», член Общественной палаты Светлана Разворотнева.

Она считает, что обязательную установку счетчиков лучше сохранить, чтобы была ясная картина, кто и за что платит.



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