Резидент Иннополиса закупит пункты весового и габаритного контроля для Тульской области

(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). Национальный центр информатизации — дочерняя компания Госкоропорации «Ростех», резидент ИТ-Центра «Иннополис», выступил заказчиком размещения автоматических пунктов весового и габаритного контроля для Тульской области. Соответствующие документы размещены на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по обеспечению создания автоматических пунктов весового и габаритного контроля на дорогах регионального и (или) межмуниципального значения Тульской области», — сказано в документе.

Закупка может быть проведена у единственного поставщика, однако кто выступает в этой роли, не уточняется. Всего, согласно контракту, на эти цели выделено 37,7 млн рублей. Завершить работы планируют до 11 декабря.

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