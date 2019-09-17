Массовое ДТП стало причиной многокилометровой пробки на Горьковском шоссе на въезде в Казань

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). Массовое ДТП спровоцировало многокилометровую пробку на Горьковском шоссе на въезде в Казань. По данным портала «Яндекс.Пробки», скорость движения в сторону города не превышает 15 км/ч.

«Сегодня около семи часов утра на Горьковском шоссе, не доезжая СК "Олимпиец", произошло столкновение сразу шести автомобилей ("КИА", "Рено", "Фольксваген", "Фиат", "Опель" и "Хендэ"). В результате аварии никто не пострадал», – рассказали ИА «Татар-информ» в Госавтоинспекции Казани.

В соцсетях появилась видеозапись с места аварии. На ней видно, что на трассе столкнулись сразу несколько автомобилей. В результате ДТП одна из легковушек буквально залетела на разделительное ограждение.

Теперь водителям придется набраться терпения и провести не один десяток минут в заторе.



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