Спасатели помогли двум рыбакам, чья сломанная лодка застряла на Каме в камышах вблизи Челнов

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). Спасатели помогли двум рыбакам, чья сломанная лодка застряла на Каме в камышах вблизи Набережных Челнов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне около 16.00 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на Каме вблизи Набережных Челнов сломалась моторная лодка, в которой находятся двое мужчин», – уточнили в МЧС.

Самостоятельно добраться до берега рыбаки не могли – мешали сильные волны.

Порядка полутора часов потребовалось спасателям ЗПСО № 6, чтобы обнаружить у СНТ «Весна» в камышах сломанную лодку. 29-летнего и 35-летнего мужчин доставили на берег и передали полицейским. В медицинской помощи спасенные не нуждались.





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