В Буинском районе Татарстана открыли новую мечеть «Исламгали»

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). 15 сентября селе Старый Студенец Буинского района Татарстана состоялось открытие новой мечети «Исламгали», сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

«Название мечети жители села выбирали сообща: односельчане решили назвать мечеть именем отца мецената Ильдара Гимадиева», — говорится в сообщении.

На церемонии открытия имам-мухтасиб Буинского района Ильмир хазрат Хасанов отметил, что «Исламгали» является шестой по счету мечетью в селе Старый Студенец, а самое село — одно из самых крупных в Буинском районе.

Мечеть построили за лето, начав работы в мае. Площадь двухэтажного здания — 80 кв. м. В мечети есть мужской и женский залы, помещение для омовения, учебные классы. Мечеть рассчитана на 300 человек.

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