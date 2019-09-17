В России предложили изменить правила ухода в отпуск

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). Граждане России смогут уходить в отпуск по новым правилам — подавая заявление в электронном формате. Об этом сообщает РИА Новости.

«Соответствующий законопроект, предусматривающий цифровизацию трудовых отношений, внесли в Госдуму в конце июня 30 депутатов Госдумы», — говорится в сообщение.

Однако отмечается, что документ все еще не прошел первое чтение.

Планируется, что, например, сообщения сторон трудового договора могут передаваться как в личном присутствии работника и работодателя, так и путем направления документа по почте или с помощью электронных средств.

Законопроект могут принять уже в конце года, отметил один из его авторов, депутат Гаджимет Сафаралиев, сообщает РБК.

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