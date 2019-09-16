По нацпроекту «Образование» для детей с ОВЗ в Татарстане обновили 17 школ

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). В рамках национального проекта «Образование» в Татарстане действует региональный проект «Современная школа», согласно которому в этом году реализована программа поддержки образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

По этой программе обновлена материально-техническая база 17 школ республики, в том числе переоборудованы кабинеты технологии, педагога-психолога, учителя-дефектолога и учителя-логопеда, а также приобретено оборудование для дополнительного образования учеников с ОВЗ.

Кроме того, в этом году по региональному проекту «Современная школа» в Татарстане были созданы центры цифровых и гуманитарных профилей в 97 школах и введен в эксплуатацию многопрофильный лицей № 186 на 1 тыс. 224 новых места.

Цель регионального проекта — внедрение новых методов обучения и образовательных технологий для повышения качества общего образования.

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