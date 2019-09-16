Победительница мамадышского конкурса «Герои рядом» вышла замуж за своего спасителя

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). В Мамадыше наградили победителя конкурса «Герои рядом». Обладателем диплома и ценного приза стала жительница села Нижняя Сунь Варакия Сафина, пишет газета «Нократ».



Сельчанка прислала сразу три рассказа о подвигах и героях, спасших три жизни. В одном из них главной героиней стала она сама. В юности Варакию ханум спас молодой человек – вытащил из ледяной речки, а позже спаситель стал ее мужем.



Конечно, Варакия Сафина завоевала победу не количеством, а качеством — вместе со своим мужем женщина уже 49 лет живет в мире и согласии. «Мы созданы друг для друга. Подвиг, совершенный полвека назад, является дополнительным тому подтверждением», – поделилась Варакия ханум.





На конкурс поступило множество работ из Мамадыша, а также мамадышских сел Нурма, Рахмат Поляны, Зюри, Баскан и др. Авторами работ выступили в основном представители старшего поколения.



Награждение провел начальник Зонально-поискового отряда № 5 Сергей Зимин. Он поблагодарил всех участников конкурса и дал напутственные слова членам коллектива. На вопрос журналистов, нужно ли обладать какими-либо специальными навыками, чтобы спасать людей, Сергей Зимин отметил, что спасение людей – это скорее черта характера, ведь не каждый, кто умеет плавать, сможет броситься спасать утопающего.



«Среди простых людей много тех, кто совершал смелые поступки и оставался в тени, много тех, кто спасал людей и никому об этом не говорил. Прошедший конкурс дал возможность рассказать о них», – поделился Сергей Зимин, отметив, что некоторых героев, кому посвящались конкурсные статьи, уже нет в живых, но память об их поступках будет жить вечно.

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