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Татар-информ

17 сентября 2019, 06:41

Общество

В Нижнекамске тепло подавать начнут в конце текущей недели

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Общество

В Нижнекамске тепло подавать начнут в конце текущей недели

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин уточнил сроки подачи тепла в дома.

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). Сроки начала отопительного сезона озвучили сегодня на совещании в мэрии Нижнекамска. На объекты социальной сферы тепло подадут в конце текущей недели, а в жилой фонд – в начале следующей. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

«Прошу все коммунальные службы и предприятия, исполком города быть готовыми», – обратился к руководителям мэр города Айдар Метшин.

Градоначальник напомнил, что, согласно нормативам, подача тепла начинается, если в течение пяти дней сохраняется среднесуточная температура +8 градусов.

Однако, по факту, в последние года подача тепла осуществлялась чуть раньше нормативных параметров, поскольку в межсезонье людям некомфортно, и это влияет и на физическое самочувствие, отметил Метшин.

 

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