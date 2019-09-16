Поселок Васильево обзавелся снегоочистительной техникой и новой двойной сценой в свой день рождения

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). В минувшие выходные васильевцы отпраздновали День поселка: мероприятие получилось красочным, жителей ожидало множество сюрпризов, пишут «Новости Зеленодольска».



Двойная сцена – отдельный подарок васильевцам от руководства АО «Судостроительная Корпорация "Ак Барс"». В течении всего лета рабочие воздвигали металлический каркас. Теперь в парке «Молодежный» красуется яркая высокая сцена с отличной акустикой.



Еще одним подарком в День поселка стало вручение документов на снегоочистительную технику.





Мероприятие открылось митингом в честь Дня танкиста и 105-летия танковых войск. Неизменными атрибутами Дня танкиста стали почетный караул, песни военных лет, возложение венков и обязательное фото у танка-ветерана. В этот день все присутствующие могли угоститься солдатской кашей из полевой кухни.



Открытие уличной арт-галереи стало еще одним ярким событием для жителей и гостей Васильево. На протяжении нескольких часов прохожие объединялись в группы и проходили экскурсионный маршрут. Стела «Я люблю Васильево» превратилась в зрелищный элемент фотозоны.



Впервые в Васильево состоялся мастер-класс по изобразительному искусству. На больших полотнах местные художники подготовили контуры значимых мест поселка, а все желающие расписывали их красками.

Глава Зеленодольского района Александр Тыгин вручил со сцены благодарственные письма лучшим жителям поселка. Так, в этом году здравоохранению поселка исполняется 100 лет. Благодарственными письмами были награждены медицинские работники, отдавшие васильевской больнице многие годы труда. От депутатского корпуса Совета поселка Васильево больнице передали мемориальную доску, посвященную памяти главврача и почетного гражданина Зеленодольского района Николая Малиновского.



Наградили победителей конкурса «Цвети, Васильево», который проводится уже второй год и собирает все больше участников. В этом году призовой фонд составил полмиллиона рублей.



Торжественный пролог у сцены собрал сотни людей. Местные и приглашенные артисты представили свои лучшие творческие номера. Событие завершилось ярким салютом.

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