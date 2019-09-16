В Нурлате большим праздником завершился сезон «Культурной среды города»

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). В одном из дворов Нурлата состоялись заключительные мероприятия в рамках проекта «Культурная среда города». Проект длился в течение двух месяцев и дарил радостное настроение местным жителям, передает «Нурлат-информ».



В выходной день для детей и взрослых провели увлекательные народные игры, веселые эстафеты, конкурсы, шоу мыльных пузырей, работали батуты. Взрослые наряду с детьми принимали участие в различные соревнованиях, показывали свои танцевальные навыки и искусство чтения стихотворений.



Так, в конкурсе, посвященном 110-летию Нурлата, не только дети, но и взрослые продемонстрировали свои знания о любимом городе.





Эльмира Туктарова пришла на праздник вместе с сыном Тимуром.



«Я даже не представляла, что у нас так много детворы. Было очень весело, ярко, эмоционально, я сама с удовольствием приняла участие во многих конкурсах. Спасибо организаторам за то, что подарили всем нам такой праздник», – поделилась жительница своими впечатлениями.

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